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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.03.22
10:29 14.03.2022 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 14 марта 2022 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|на 01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|на 04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|на 14.02.22
|1037065.53
|310105.95
|542009.77
|80780.08
|180.09
|25218.20
|78771.45
|на 15.02.22
|1038875.44
|310105.95
|543448.44
|81173.60
|180.09
|25445.45
|78521.91
|на 16.02.22
|1037743.19
|310105.95
|543357.04
|80838.14
|180.09
|25345.75
|77916.21
|на 17.02.22
|1037282.35
|310105.95
|543280.16
|80774.37
|180.09
|25457.25
|77484.54
|на 18.02.22
|1026876.60
|310105.95
|534556.49
|80250.50
|180.09
|25144.97
|76638.59
|на 21.02.22
|1027007.68
|310105.95
|535018.36
|80170.19
|180.09
|25148.37
|76384.72
|на 22.02.22
|1027483.00
|310105.95
|535844.66
|80150.14
|180.09
|25050.30
|76151.86
|на 23.02.22
|1029292.19
|310105.95
|538015.67
|80559.50
|180.09
|25271.74
|75159.24
|на 24.02.22
|1029292.19
|310105.95
|538015.67
|80559.50
|180.09
|25271.74
|75159.24
|на 25.02.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 28.02.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 02.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 03.03.22
|1024851.84
|310105.95
|533756.56
|80562.52
|102.75
|25535.95
|74788.11
|на 04.03.22
|1024851.84
|310105.95
|533699.82
|80618.71
|102.75
|25536.49
|74788.11
|на 07.03.22
|1024851.84
|310105.95
|533688.70
|80623.69
|102.75
|25542.64
|74788.11
|на 08.03.22
|1024851.84
|310105.95
|533653.09
|80646.59
|102.75
|25555.34
|74788.11
|на 09.03.22
|1044851.84
|330105.95
|533611.38
|80646.57
|102.75
|25597.07
|74788.11
|на 10.03.22
|1034517.24
|330105.95
|525966.06
|78648.57
|102.75
|24888.29
|74805.61
|на 11.03.22
|1033313.21
|330105.95
|524651.83
|78689.54
|102.75
|24957.53
|74805.61
|на 12.03.22
|1033313.21
|330105.95
|524524.79
|78740.09
|102.75
|25024.60
|74815.03
|на 14.03.22
|1033313.21
|330105.95
|524517.93
|78739.56
|102.75
|25031.99
|74815.03
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 12 марта - 29.2549 грн.
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