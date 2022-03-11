Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.03.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|08.03
|-
|895.0 (11.0; 360)
|09.03
|-
|24.5 (11.0; 359)
|10.03
|-
|225.0 (11.0; 358)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|08.03
|137353.0 (9.0)
|-
|09.03
|148872.0 (9.0)
|-
|10.03
|134295.0 (9.0)
|-
Данные НБУ