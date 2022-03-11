Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 09.03.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|03.03
|150.0 (11.0)
|16921.0 (11.0; 358)
|04.03
|-
|200.0 (11.0; 28) 136.0 (11.0; 357)
|07.03
|-
|1118.4 (11.0; 361)
|08.03
|-
|895.0 (11.0; 360
|09.03
|-
|24.5 (11.0; 359
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.03
|87026.0 (9.0)
|-
|04.03
|127036.0 (9.0)
|-
|07.03
|110972.0 (9.0)
|-
|08.03
|137353.0 (9.0)
|-
|09.03
|148872.0 (9.0)
|-
Данные НБУ