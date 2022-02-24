Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.02.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|18.02
|300.0 (11.0)
|1865.0 (11.0; 28)
|22.02
|2200.0 (11.0)
|-
|23.02
|2250.0 (11.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.02
|56269.0 (9.0)
|31411.0 (10.0; 14)
|21.02
|50006.0 (9.0)
|-
|22.02
|41123.0 (9.0)
|-
|23.02
|39289.0 (9.0)
|-
Данные НБУ