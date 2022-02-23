Люди с начала года забирают деньги из банков, но ситуация контролируемая – НБУ

С начала года физические лица вывели со своих счетов до 5% средств, что обусловлено как сроком выплат зарплат и пенсий, так и информационным фоном.

Об этом Национальный банк сообщил в ответ на запрос ЭП.

В феврале объем гривневых средств населения не изменился, отметил Нацбанк. Волатильность относится преимущественно к текущим счетам и обусловлена сроками выплат зарплат и пенсий. Объем срочных депозитов населения с начала года был значительно более значительным. Темпы отплывов валютных средств физических лиц несколько выше по сравнению с гривневыми, но беспокойства не вызывают.

Юридические лица забирают средства более умеренно. При этом отслеживается тенденция хеджирования корпорациями валютного риска: растут валютные средства при одновременном снижении гривневых.

Регулятор отмечает, что волатильность средств клиентов умеренная и контролируемая. Повышенный спрос на наличность обуславливается влиянием психологического фактора, связанного с агрессивной политикой РФ в отношении Украины, впрочем, не имеет никаких панических признаков.

Национальный банк готов подкреплять банки наличными с целью бесперебойного обслуживания клиентов - для этого есть достаточно запасов.

"Отмечаем, что банковская система имеет достаточный уровень ресурсов, в частности высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные отливы в случае их наступления", - сообщили в НБУ. С начала 2022 года объем наличных денег в обращении увеличился на 24,5 млрд грн.