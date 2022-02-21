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Депозитные ставки для физлиц 21.02.22
16:45 21.02.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 февраля 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.76
|0.42
|0.25
|6 мес.
|8.59
|0.77
|0.43
|9 мес.
|8.91
|0.84
|0.26
|12 мес.
|9.17
|1.22
|0.61
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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