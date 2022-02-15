Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.02.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|11.02
|-
|1045.0 (11.0; 28)
|14.02
|200.0 (11.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|10.02
|54394.0 (9.0)
|-
|11.02
|42791.0 (9.0)
|32025.0 (10.0; 14)
|14.02
|36496.0 (9.0)
|-
Данные НБУ