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Депозитные ставки для физлиц 09.02.22
17:17 09.02.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 февраля 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.63
|0.40
|0.25
|6 мес.
|8.49
|0.70
|0.42
|9 мес.
|8.80
|0.79
|0.26
|12 мес.
|9.11
|1.14
|0.59
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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