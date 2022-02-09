Финансовые новости
- |
- 09.02.22
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 08.02.22
10:50 09.02.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 8 февраля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|04.02
|68886.0 (9.0)
|63377.0 (10.0; 14)
|07.02
|73930.0 (9.0)
|-
|08.02
|78860.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Спи, моя красавица». Почему Зеленский решил терпеть издевки Путина
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 9 февраля закрылись в плюсе на корпоративных новостях
|Банки Евросоюза и США предупредили о возможных кибератаках со стороны России
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 08.02.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.02.22
|Остаток средств на корсчетах банков 09.02.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.02.2022
Это интересно
|Google пытается спасти технологии Stadia под новым брендом — в будущее сервиса компания уже не верит
|Изготовлен солнечный элемент из 100% вторичного сырья с эффективностью 19,7%
|Минюст США предупредил об использовании NFT для отмывания денег
|Крупнейший производитель техники Apple готовится начать выпуск электромобилей
|NVIDIA отказалась от покупки Arm — разработчик мобильных чипов пойдёт на биржу
|Компания BMW впервые обновила по воздуху электромобиль BMW i4
|Tesla получила убыток в $101 млн от снижения стоимости биткоина в резервах