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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 07.02.22

10:38 08.02.2022 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 7 февраля.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
03.02 150.0 (11.0) -
04.02 - 430.0 (11.0; 28)
07.02 50.0 (11.0) -

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
03.02 73508.0 (9.0) -
04.02 68886.0 (9.0) 63377.0 (10.0; 14)
07.02 73930.0 (9.0) -

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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