Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 07.02.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|03.02
|150.0 (11.0)
|-
|04.02
|-
|430.0 (11.0; 28)
|07.02
|50.0 (11.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.02
|73508.0 (9.0)
|-
|04.02
|68886.0 (9.0)
|63377.0 (10.0; 14)
|07.02
|73930.0 (9.0)
|-
Данные НБУ