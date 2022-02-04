Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 03.02.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|01.02
|150.0 (11.0)
|-
|02.02
|151.0 (11.0)
|-
|03.02
|150.0 (11.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|01.02
|57049.0 (9.0)
|-
|02.02
|61013.0 (9.0)
|-
|03.02
|73508.0 (9.0)
|-
Данные НБУ