Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 28.01.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|27.01
|1.0 (11.0)-
|-
|28.01
|-
|881.0 (11.0; 28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|25.01
|49220.0 (9.0)
|-
|26.01
|44317.0 (9.0)
|-
|27.01
|33648.0 (9.0)
|-
|28.01
|54059.0 (9.0)
|25637.0 (10.0; 14)
Данные НБУ