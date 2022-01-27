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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.01.22
10:49 27.01.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 января.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|21.01
|58153.0 (9.0)
|52458.0 (10.0; 14)
|24.01
|47649.0 (9.0)
|-
|25.01
|49220.0 (9.0)
|-
|26.01
|44317.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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