ЕЦБ рекомендует банкам с операциями в РФ подготовиться к возможным санкциям в отношении России - FT

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил фининституты, имеющие крупные операции в России, о необходимости подготовиться к возможному введению международных санкций против Москвы в случае ее вторжения на Украину, пишет газета Financial Times.

Европейский ЦБ запросил у банков информацию о том, каким образом они намерены справляться с различными сценариями, например, с отключением РФ от международной системы SWIFT, сообщили источники газеты.

ЕЦБ хочет быть уверенным, что европейские фининституты смогут соблюдать любой санкционный режим и быстро прекратить работу с клиентами, которые подпадут под санкции, отмечает издание.

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Сознательная часть украинцев уже давно начала готовиться к возможному вторжению и задача главнокомандующего - мобилизовать остальное общество, одних - вдохновить оказывать сопротивление агрессору, а другим объяснить, что им делать, если понесется.



Введение санкций против России создаст серьезные риски для таких банков, как американский Citigroup Inc., французский Societe Generale (SocGen), австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit, имеющие крупные операции в РФ.

Как отмечают источники, ЕЦБ проанализировал риски, связанные с различными сценариями, и запросил у банков информацию, касающуюся их собственных оценок и планов действий на случай введения санкций. Он также запросил информацию относительно операций в России и Украине у крупнейших банков Германии и Нидерландов - Deutsche Bank и ING.

Согласно оценкам Банка международных расчетов (BIS), задолженность российских заемщиков перед международными банками, включая их подразделения в РФ, составляет порядка $121 млрд.

Самые крупные операции в РФ из европейских банков имеет SocGen, их объем, по оценкам JPMorgan, составляет 2,6 млрд евро. Операции Raiffeisen в России оцениваются в 1,9 млрд евро, UniCredit - в 1,4 млрд евро.

Топ-менеджер одного из банков сообщил FT, что основные риски санкции несут для его инвестиционно-банковского бизнеса, который работает с крупными международными компаниями и олигархами, а не для коммерческого банкинга, где он преимущественно работает со средними по размеру компаниями.

По его мнению, наибольшим "системным риском" станет отключение России от SWIFT, которое будет "иметь последствия для всей банковской системы РФ". При этом, он отмечает, что ЦБ РФ планирует в случае необходимости использовать внутреннюю систему межбанковских платежей вместо SWIFT.

Дополнительным риском для европейских банков является то, что конфликт вокруг Украины может уронить рубль и это сократит стоимость их российских "дочек".

Топ-менеджер еще одного европейского фининститута опасается, что Москва захочет наказать банки, которые будут стараться выполнять международные санкции.