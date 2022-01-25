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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского

09:31 25.01.2022 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

После заседания Совбеза вспомнились слова песни "Братьев Гадюкиных": "А на Україні лад і спокій. Щебече соловейко цвінь-цвінь-цвінь, тьох-тьох-тьох. Ай-ай-ай, ох-ох-ох. З нами партія і Бог". Потому что все у нас отлично. Только почему-то американцы с британцами напрягаются.

На вчерашнем заседании СНБО обсуждались три ключевые темы: противодействие возможному вторжению страны-агрессора; экономические проблемы, в частности, вопросы энергетики; противодействие пандемии ковида. Начнём с последней темы. В Украине будет вдвое больше случаев заражения, но меньше госпитализаций и смертей - это благодаря вакцинации и меньшей агрессивности штамма омикрон. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Однако осталось интригой, будет ли значительное усиление карантина вплоть до локдауна.

Следующая тема - энергетическая. Здесь у нас - все стабильно и хорошо. Во всяком случае, в этом убеждает заместитель Андрея Ермака Ростислав Шурма. По его словам, на складах тепловых электростанций более 800 тонн угля. В области атомной энергетики ситуация также находится под контролем. Шурма анонсировал запуск 15 атомных блоков. Правда, здесь можно вспомнить свежее сообщение, что с начала отопительного сезона 2 октября 2021 года по 23 января 2022 года запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) снизились на 36,9% (на 6,9 млрд куб. м) - до 11,8 млрд кубометров. Но власти уверяют: этого нам хватит до конца отопительного сезона. Ну, ок, пусть так.

И третья тема, самая ожидаемая - будет ли война. Здесь главным спикером был секретарь Совбеза Алексей Данилов. Кратко о его заявлениях.

1. ситуация подконтрольна, поводов для паники нет

2. раздувают ситуацию СМИ, и не только страны-агрессора, а также политики

3. активного оттока дипломатов из Украины нет. О частичной эвакуации членов дипмиссий заявили США, Великобритания, Австралия.

4. около украинской границы скопилось 109 тыс. непосредственно военнослужащих ВС России, однако это не критично.

5. в СНБО не исключают точечных ударов в ответ на российское вторжение

Вишенкой на этом информационном торте стало видеообращение президента Владимира Зеленского. Он подытожил поток позитива, раздававшегося на брифинге по итогам заседания Совбеза, и добавил от себя, что, кроме тысячи гривен за полный базовый курс вакцинации, будут выплачивать еще и 500 грн - за бустерную дозу прививки от коронавируса. Пожилые люди смогут потратить свою тысячу на оплату коммунальных услуг. Кроме того, "ковидную тысячу" через некоторое время будут выдавать и вакцинированным гражданам в возрасте от 14 до 18 лет.

Основной месседж выступления президента Зеленского: все под контролем, причин для паники нет, власти работают ради полной деэскалации ситуации и движения по пути мирного урегулирования. "Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что нужно", - сказал глава государства.

Словом - успокойтесь.

Нынешняя риторика президента понятна - удешевление гривни, потеря инвестиционной привлекательности Украины и куча других экономических проблем на фоне постоянных разговоров о вторжении России существенно сказываются на нашей экономике, а панические настроения этому будут только способствовать. Власти должны успокоить людей и удержать в пределах здравого смысла, пока все массово не побежали скупать продукты, снимать деньги с банковских счетов и покупать доллары. Но здесь нужно понимать и психологию украинцев, привыкших, что власти полностью доверять нельзя и которые, вместе с успокаивающими заявлениями президента, читают его тревожное интервью, где речь идет о возможной оккупации россиянами Харькова (без продолжения о том, что пусть они туда только сунутся), читают, что министр обороны Резников призывает быть готовыми к обороне страны, а командующий ООС Александр Павлюк называет 20 февраля возможной датой российского вторжения. Это запутывает людей. Властям следует выбрать какую-то одну тональность заявлений и ей следовать, чтобы у слушателей не возникало подозрений, что власть либо сама ничего не знает, либо что-то от них скрывает.

Можно предположить, что США и их ближайшие союзники по англосаксонскому миру сейчас намеренно сгущают краски, играя в собственную игру - спровоцировать Россию на нападение и тогда уже ударить по ней максимальными санкциями (и задавить ими в конце концов) или заставить отступить, что для Путина обернется значительными имиджевыми потерями. Следует упомянуть, что инициатива КПРФ о признании "ДНР" и "ЛНР" была воспринята Кремлем и "единороссами" в Думе, мягко говоря, без энтузиазма. То есть, Путин где-то понимает, что стоит в шаге от пропасти. Пойти вперед - катастрофа, пойти назад - слабость. Вероятно, наша власть знает об этой игре, но подыгрывать не хочет, потому что главная ее задача сейчас - не допустить истерии и паники внутри страны. От того, насколько украинцы спокойны и собраны, будут зависеть действия и агрессора, и партнеров. Поддавшись сейчас панике и обрушив экономику, можно нанести большой ущерб Украине без единого нового выстрела со стороны россиян.

Так что во многом Зеленский, записывая свои успокаивающие видосики, прав. Вот только, может, стоило выбрать другую тональность. Ну какие шашлыки и какие свадьбы? Страна на пороге великой войны, и людей не нужно ни пугать, ни успокаивать. Сознательная часть украинцев уже давно начала готовиться к возможному вторжению и задача главнокомандующего, которым является президент - мобилизовать остальное общество, одних - вдохновить оказывать сопротивление агрессору, а другим объяснить, что им делать, если понесется. Возможно именно так стоит демонстрировать президенту свою силу, осведомленность и готовность к решительным действиям. А не успокаивать свой народ, словно стариков, которым нельзя волноваться - все равно слушатели не очень верят и еще больше пугаются. Давайте вспомним, какой эффект повлек за собой простой призыв не бежать за гречкой и сколько полок с этой стратегической крупой опустошили в эти дни.

И еще один немаловажный момент - ни мы с вами, ни американцы, ни Зеленский не можем предположить, что в голове у Путина. Но точно можно сказать, что не ко времени внутренние распри между политическими элитами. Не исключено, что у Зе-команды есть страх, что в случае вторжения России противники Зеленского воспользуются этим и снесут его с должности. Но не оппозиционеры сейчас являются главными врагами действующего президента, и не они мечтают забрать у него страну. Его враг сидит в Кремле.
 

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