Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.01.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|21.01
|-
|1055.0 (11.0; 28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|19.01
|37811.0 (8.0)
|-
|20.01
|22218.0 (8.0)
|-
|21.01
|58153.0 (8.0)
|52458.0 (10.0; 14)
Данные НБУ