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Депозитные ставки для физлиц 14.01.22
17:21 14.01.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 января 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.41
|0.40
|0.25
|6 мес.
|8.45
|0.62
|0.33
|9 мес.
|8.66
|0.79
|0.26
|12 мес.
|8.98
|1.05
|0.50
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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