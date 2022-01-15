НБУ разрешил небанковским учреждениям выступить посредниками для расчета резидентов в инвалюте на вторичном рынке ОВГЗ

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №3 от 13 января 2022 года, которое обнародовано на сайте и вступит в силу с 15 января.
Указывается, что раньше осуществлять расчеты в иностранной валюте на вторичном рынке ОВГЗ посредники могли только с банками.
Кроме того, регулятор разрешил банкам зачислять получателям - физлицам в Украине на их текущие счета в нацвалюте переводы, поступившие из-за границы в инвалюте с использованием корреспондентских счетов банков, тогда как в настоящее время такие условия действовали только для трансграничных переводов через международные платежные системы.
Кроме того, банки смогут не засчитывать на текущие счета граждан иностранную валюту, приобретенную ими на указанные цели, а сразу осуществлять дальнейший перевод этой валюты с транзитного счета банка.