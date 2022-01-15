НБУ разрешил небанковским учреждениям выступить посредниками для расчета резидентов в инвалюте на вторичном рынке ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) с 15 января включит небанковские учреждения - инвестиционные фирмы в список посредников, с которыми резиденты могут осуществлять расчеты в иностранной валюте на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №3 от 13 января 2022 года, которое обнародовано на сайте и вступит в силу с 15 января.

Указывается, что раньше осуществлять расчеты в иностранной валюте на вторичном рынке ОВГЗ посредники могли только с банками.

Кроме того, регулятор разрешил банкам зачислять получателям - физлицам в Украине на их текущие счета в нацвалюте переводы, поступившие из-за границы в инвалюте с использованием корреспондентских счетов банков, тогда как в настоящее время такие условия действовали только для трансграничных переводов через международные платежные системы.

Кроме того, банки смогут не засчитывать на текущие счета граждан иностранную валюту, приобретенную ими на указанные цели, а сразу осуществлять дальнейший перевод этой валюты с транзитного счета банка.