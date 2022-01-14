Объем ипотечного кредитования в Украине за 11 мес.-2021 возрос в 2,5 раза - НБУ

Как сообщается в пресс-релизе НБУ, кредитование в ноябре возросло на 9,2% по объему ипотечных кредитов (845 млн грн) и по количеству – на 6,4%, до 963 договоров.
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09:37 14.01.2022 |
Украинские банки за январь-ноябрь 2021 года выдали 9,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 7,9 млрд грн, что вдвое превышает показатель 11 месяцев 2020 года по количеству таких кредитов и в 2,4 раза - по объему, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) по итогам ежемесячного опроса банков в четверг.
Как сообщается в пресс-релизе НБУ, кредитование в ноябре возросло на 9,2% по объему ипотечных кредитов (845 млн грн) и по количеству – на 6,4%, до 963 договоров.
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Уполномоченные банки по программе «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 30 декабря 2021 года подписали 1320 кредитных договоров на общую сумму 1,145 млрд грн.
Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, по-прежнему, обгоняют первичный рынок: в ноябре их доля превысила 90% всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежному объему, сообщается в пресс-релизе.
Согласно результатам опроса, средний размер кредита на покупку жилья в ноябре был выше, чем в октябре – 824,8 тыс. грн против 803,9 тыс. грн.
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Сегодня в верхах власти действуют по принципу "Главное - делать громкие заявления, а там уже клерки какую-то программу напишут". На столь гроссмейстерский уровень уверенного популизма вышел не один представитель президентского офиса.
По данным НБУ, с начала года средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке уменьшилась на 0,4 п.п., до 13,5%, а на первичном – на 1,4 п.п., до 15,5%.
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