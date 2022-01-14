Объем ипотечного кредитования в Украине за 11 мес.-2021 возрос в 2,5 раза - НБУ

Украинские банки за январь-ноябрь 2021 года выдали 9,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 7,9 млрд грн, что вдвое превышает показатель 11 месяцев 2020 года по количеству таких кредитов и в 2,4 раза - по объему, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) по итогам ежемесячного опроса банков в четверг.

Как сообщается в пресс-релизе НБУ, кредитование в ноябре возросло на 9,2% по объему ипотечных кредитов (845 млн грн) и по количеству – на 6,4%, до 963 договоров. Статьи по теме:

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