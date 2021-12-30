По программе «Доступная ипотека» предоставили кредитов почти на 1,15 миллиарда

Уполномоченные банки по программе «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 30 декабря 2021 года подписали 1320 кредитных договоров на общую сумму 1,145 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в Министерстве финансов.

"По состоянию на 30 декабря текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 1320 кредитных договоров на общую сумму 1,145 млрд грн как на первичном (22,85%), так и вторичном (соответственно - 77,15%) рынках", - говорится в сообщении.

Всего уполномоченным банкам поступило 1865 заявок на участие в программе на общую сумму 1,614 млрд грн, из которых 23,35% составляет первичный рынок и 76,65% - вторичный.

В Программе задействованы 25 регионов, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, наиболее активными регионами на прошлой неделе были: Киевская обл.- (31,30%), г. Киев (31,08%), Львовская обл. (6,41%), Харьковская обл. (5,70%) и Волынская обл. (4,03%).

На сегодняшний день в программе «Доступная ипотека 7%» участвует 21 уполномоченный банк.

Как сообщалось, старт программы «Доступная ипотека 7%» состоялся 1 марта 2021 года во исполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.