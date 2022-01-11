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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 10.01.22
10:52 11.01.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 10 января.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|05.01
|114971.0 (8.0)
|-
|06.01
|76568.0 (8.0)
|64210.0 (9.0; 15)
|10.01
|61009.0 (8.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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