Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики пользователей

Некоммерческая организация Mozilla Foundation объявила о приостановке приёма пожертвований в криптовалюте. Это решение связано с негативной реакцией некоторых представителей общественности в отношении криптовалют и их воздействия на экологию, поскольку майнинг требует существенных энергозатрат.

Учреждённая в 2003 году Mozilla Foundation в качестве источников финансирования принимает добровольные пожертвования, первой свои $2 млн перечислила проекту компания AOL. Однако с тех пор, как было объявлено о приёме пожертвований в криптовалюте, организация стала подвергаться критике со стороны общественности. В итоге разработчик объявил о намерении рассмотреть вопрос о том, соответствует ли эта инициатива «нашим климатическим целям». Кроме того, в твиттере проекта говорится: «Децентрализованные веб-технологии остаются важной областью для наших исследований, но с тех пор, как мы начали принимать пожертвования в криптовалюте, многое изменилось».

Это не первый случай, когда крупный игрок вынужден отвечать на негативную реакцию общественности, настроенной против криптовалют и их воздействия на экологию. В мае прошлого года производитель электромобилей Tesla приостановил продажи своей продукции за биткоины всего через пару месяцев после появления такой возможности. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) впоследствии заявил, что приём биткоинов возобновится после того, как хотя бы 50 % криптовалюты будут добываться на возобновляемых источниках энергии. На текущий момент, по оценкам Кембриджского центра альтернативных финансов только майнинг биткоина обходится в 148 Твт·ч в год.