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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.01.22
10:36 06.01.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 5 января.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|31.12
|112122.0 (8.0)
|-
|04.01
|95287.0 (8.0)
|-
|05.01
|114971.0 (8.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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