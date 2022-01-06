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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.01.22
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 6 января 2022 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|на 01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|на 06.12.21
|1013124.52
|312605.95
|507335.59
|77520.90
|0.00
|24290.52
|91371.55
|на 07.12.21
|1013448.62
|312605.95
|507642.52
|77560.79
|0.00
|24367.12
|91272.25
|на 08.12.21
|1013174.38
|312605.95
|507684.95
|77570.49
|0.00
|24377.04
|90935.95
|на 09.12.21
|1021014.86
|312605.95
|512748.98
|79217.92
|0.00
|24448.17
|91993.84
|на 10.12.21
|1028883.83
|312605.95
|520623.85
|79276.49
|0.00
|24481.64
|91895.89
|на 13.12.21
|1028449.64
|312605.95
|520089.19
|79393.48
|0.00
|24466.92
|91894.12
|на 14.12.21
|1027855.65
|312605.95
|519014.49
|79353.74
|0.00
|24424.99
|92456.47
|на 15.12.21
|1028411.47
|312605.95
|519357.18
|79455.37
|0.00
|24511.92
|92481.05
|на 16.12.21
|1035036.47
|312605.95
|523090.40
|80589.82
|0.00
|24761.83
|93988.47
|на 17.12.21
|1024623.77
|312605.95
|515392.42
|79486.63
|0.00
|23809.23
|93329.54
|на 20.12.21
|1024808.95
|312605.95
|516220.33
|79192.53
|0.00
|23917.29
|92872.85
|на 21.12.21
|1024852.29
|312605.95
|516166.57
|79253.25
|0.00
|23978.24
|92848.28
|на 22.12.21
|1024789.60
|312605.95
|515701.09
|79534.57
|0.00
|24093.78
|92854.21
|на 23.12.21
|1037042.42
|312605.95
|527062.42
|80236.40
|77.34
|24315.15
|92745.16
|на 24.12.21
|1045532.12
|312605.95
|534130.59
|81326.04
|77.34
|24895.02
|92497.18
|на 28.12.21
|1045359.93
|312605.95
|533399.68
|81739.96
|77.34
|24969.82
|92567.18
|на 29.12.21
|1045351.34
|312605.95
|533122.31
|82016.95
|77.34
|24967.31
|92561.48
|на 30.12.21
|1060349.76
|312605.95
|547566.26
|82375.59
|77.34
|25082.12
|92642.50
|на 31.12.21
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 05.01.22
|1060658.85
|312605.95
|546998.75
|83116.30
|77.34
|25181.54
|92678.97
|на 06.01.22
|1050441.45
|312605.95
|539728.21
|82216.53
|77.34
|24961.62
|90851.80
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 6 января - 27.4551 грн.
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