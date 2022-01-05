Финансовые новости
- |
- 05.01.22
- |
- 20:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 05.01.22
17:12 05.01.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 января 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.41
|0.40
|0.25
|6 мес.
|8.45
|0.62
|0.33
|9 мес.
|8.66
|0.79
|0.26
|12 мес.
|8.98
|1.05
|0.50
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Амнистия без капиталов. Когда налоговая начнет определять наши доходы косвенными методами
|Позитив недели. Наш новый БПЛА Gekata усилит воздушную разведку
|Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году
|На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 05.01.22
|Курс евро 5 декабря растет к доллару
|Азиатские биржи 5 января закрыли торги в явном минусе
|Справочный курс гривны 4 января понижен на 3,05 коп до 27,2984 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.01.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.01.22
Это интересно
|Экспресс-тесты на коронавирус не очень надежны
|Власти Китая устроят дополнительные проверки IT-компаниям, которые захотят выйти на зарубежные биржи
|ВОЗ признала зависимость от игр официальным заболеванием
|Капитализация Apple преодолела отметку в $3 триллиона
|Двухфакторная идентификация больше не самый безопасный способ защиты
|Вакцина от «омикрона»: кто ее разрабатывает и когда ее ждать
|Совладелец АТБ инвестировал $5 млн в украинский стартап по производству роботов Deus Robot