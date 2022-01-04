Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.12.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|29.12
|70.0 (10.0)
|-
|30.12
|980.5 (10.0)
|4171.0 (10.0; 29)
|31.12
|470.0 (10.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|29.12
|89008.0 (8.0)
|-
|30.12
|73352.0 (8.0)
|65252.0 (9.0;15)
|31.12
|112122.0 (8.0)
Данные НБУ