Минфин на последних в 2021г. аукционах ОВГЗ привлек 15 млрд грн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|288
|289
|290
|291
|292
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000209886
|ДоразмещениеUA4000223861
|ДоразмещениеUA4000222145
|ДоразмещениеUA4000213227
|ДоразмещениеUA4000222152
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата проведения
|28.12.2021
|28.12.2021
|28.12.2021
|28.12.2021
|28.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.12.2021
|29.12.2021
|29.12.2021
|29.12.2021
|29.12.2021
|Срок оплаты процентов
|23.02.2022
|15.06.2022
|04.05.2022
|04.05.2022
|Срок оплаты процентов
|14.12.2022
|02.11.2022
|02.11.2022
|Срок оплаты процентов
|03.05.2023
|03.05.2023
|Срок оплаты процентов
|01.11.2023
|01.11.2023
|Срок оплаты процентов
|01.05.2024
|Срок оплаты процентов
|30.10.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|52.85
|-
|57.50
|54.75
|63.50
|Номинальный уровень доходности. %
|10.57
|10.80
|11.50
|10.95
|12.70
|Срок обращения (дней)
|56
|147
|350
|672
|1 036
|Дата погашения
|23.02.2022
|25.05.2022
|14.12.2022
|01.11.2023
|30.10.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|5 059 168 000
|5 619 497 000
|1 561 033 000
|2 839 993 000
|68 214 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 059 168 000
|5 619 497 000
|1 536 033 000
|2 839 993 000
|48 214 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|17 980 478 000
|9 619 812 000
|14 382 552 000
|19 257 080 000
|4 859 694 000
|Количество поданных заявок. шт
|11
|13
|21
|13
|9
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|11
|13
|20
|13
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|10.80
|11.95
|12.90
|13.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|10.80
|11.90
|12.85
|12.90
|Установленная доходность. %
|10.50
|10.80
|11.90
|12.90
|12.90
|Средневзвешенная доходность. %
|10.50
|10.80
|11.90
|12.90
|12.90
|Поступление в бюджет
|5 243 321 715.20
|5 385 276 365.04
|1 537 215 745.41
|2 798 331 799.51
|48 912 138.72
Данные: Минфин Украины