Минфин на последних в 2021г. аукционах ОВГЗ привлек 15 млрд грн

Министерство финансов на последних в 2021 году аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 15,01 млрд грн, что на 24,1%, или на 2,92 млрд грн больше, чем неделей ранее, подняв на 5 б.п. (до 12,9%) ставку только по двухлетним бумагам.

Согласно сообщению на сайте Минфина, более 10,6 млрд грн обеспечили самые "короткие" двух- и пятимесячные ОВГЗ - соответственно 5,24 млрд грн под 10,5% и 5,39 млрд грн под 10,8%.

Размещение двухлетних бумаг принесло 2,8 млрд грн, годичных - 1,54 млрд под 11,9%, тогда как от трехлетних ОВГЗ под 12,9% Минфин получил всего 48,9 млн грн.

Всего была удовлетворена 61 из 63 заявок. Минфин отказался от 25 млн грн под 11,95% на год и от 20 млн грн под 13% на три года.

Средневзвешенная ставка по сравнению с аукционом недельной давности снизилась до 11,21% с 11,67% на прошлой неделе, средневзвешенный срок - до 8 с 13,3 месяцев.