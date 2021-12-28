Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.12.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|22.12
|60.0 (10.0)
|-
|24.12
|200.0 (10.0)
|2030.0 (10.0;28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|22.12
|50091.0 (8.0)
|-
|23.12
|55122.0 (8.0)
|-
|24.12
|78215.0 (8.0)
|35425.0 (9.0;13)
Данные НБУ