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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 24.12.21

16:46 24.12.2021 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 декабря 2021 г.


 UAH USD EUR
3 мес. 7.36 0.40 0.25
6 мес. 8.450.62 0.33
9 мес. 8.660.790.26
12 мес. 8.98 1.050.50

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

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