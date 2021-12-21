Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.12.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|16.12
|120.0 (10.0)
|-
|17.12
|295.0 (10.0)
|685.0 (10.0; 28)
|20.12
|30.0 (10.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|16.12
|48508.0 (8.0)
|-
|17.12
|60827.0 (8.0)
|39266.0 (9.0; 13)
|20.12
|50702.0 (8.0)
|-
Данные НБУ