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Депозитные ставки для физлиц 17.12.21
17:29 17.12.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 декабря 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.26
|0.37
|0.26
|6 мес.
|8.27
|0.59
|0.35
|9 мес.
|8.37
|0.75
|0.28
|12 мес.
|8.83
|1.03
|0.53
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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