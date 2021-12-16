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Депозитные ставки для физлиц 16.12.21
17:35 16.12.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 декабря 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.31
|0.40
|0.25
|6 мес.
|8.32
|0.62
|0.33
|9 мес.
|8.44
|0.79
|0.26
|12 мес.
|8.87
|1.05
|0.50
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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