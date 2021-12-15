Минфин поднял ставки и продал гособлигаций на 11 миллиардов

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|269
|270
|271
|272
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000209886
|Доразмещение UA4000223457
|Доразмещение UA4000222145
|Доразмещение UA4000200885
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|14.12.2021
|14.12.2021
|14.12.2021
|14.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.12.2021
|15.12.2021
|15.12.2021
|15.12.2021
|Дата оплаты процентов
|23.02.2022
|15.06.2022
|20.04.2022
|Дата оплаты процентов
|14.12.2022
|19.10.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|52.85
|-
|57.50
|79.85
|Номинальный уровень доходности. %
|10.57
|10.70
|11.50
|15.97
|Срок обращения (дней)
|70
|196
|364
|490
|Дата погашения
|23.02.2022
|29.06.2022
|14.12.2022
|19.04.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 156 000 000
|1 746 542 000
|489 444 000
|120 110 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 156 000 000
|1 546 542 000
|489 444 000
|120 110 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 284 626 000
|2 713 053 000
|10 248 695 000
|12 493 227 000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|12
|18
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|11
|18
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|11.00
|11.85
|11.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|10.70
|11.69
|11.80
|Установленная доходность. %
|10.50
|10.75
|11.85
|11.90
|Средневзвешенная доходность. %
|10.50
|10.75
|11.77
|11.88
|Поступление в бюджет
|2 225 703 480.00
|1 462 133 331.00
|488 234 274.16
|128 952 448.20
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|273
|274
|275
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000222152
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|14.12.2021
|14.12.2021
|14.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.12.2021
|15.12.2021
|15.12.2021
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|04.05.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|02.11.2022
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|03.05.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|01.11.2023
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|01.05.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|30.10.2024
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|54.75
|63.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|10.95
|12.70
|12.52
|Срок обращения (дней)
|686
|1 050
|1 610
|Дата погашения
|01.11.2023
|30.10.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 427 815 000
|608 744 000
|12 708 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 412 815 000
|108 744 000
|12 708 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|14 346 452 000
|4 740 455 000
|10 948 688 000
|Количество поданных заявок. шт
|19
|9
|9
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|18
|8
|9
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|12.75
|13.35
|13.00
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|12.65
|12.85
|13.00
|Установленная доходность. %
|12.65
|12.85
|13.00
|Средневзвешенная доходность.%
|12.65
|12.85
|13.00
|Поступление в бюджет
|1 391 057 649.00
|109 916 260.32
|12 626 795.88
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|276
|277
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000222509 (Ном в ЕUR)
|Доразмещение UA4000220412 (Ном в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|14.12.2021
|14.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.12.2021
|15.12.2021
|Дата оплаты процентов
|02.06.2022
|07.04.2022
|Дата оплаты процентов
|01.12.2022
|06.10.2022
|Дата оплаты процентов
|06.04.2023
|Дата оплаты процентов
|05.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.50
|19.50
|Номинальный уровень доходности. %
|2.50
|3.90
|Срок обращения (дней)
|351
|659
|Дата погашения
|01.12.2022
|05.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|102 361 000
|68 361 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|102 361 000
|68 361 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|267 974 000
|318 878 000
|Количество поданных заявок. шт
|6
|31
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|6
|31
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|2.50
|3.90
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|2.50
|3.90
|Установленная доходность. %
|2.50
|3.90
|Средневзвешенная доходность.%
|2.50
|3.90
|Поступление в бюджет
|102 459 266.56
|68 870 973.06
Данные: Минфин Украины