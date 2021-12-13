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Депозитные ставки для физлиц 13.12.21
17:32 13.12.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 декабря 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.19
|0.44
|0.27
|6 мес.
|8.24
|0.66
|0.36
|9 мес.
|8.31
|0.88
|0.29
|12 мес.
|8.80
|1.12
|0.54
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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