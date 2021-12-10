Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 09.12.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|07.12
|290.0 (9.5)
|-
|08.12
|301.0 (9.5)
|-
|09.12
|410.0 (9.5)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.12
|70243.0 (7.5)
|-
|07.12
|79761.0 (7.5)
|-
|08.12
|77363.0 (7.5)
|-
|09.12
|73584.0 (7.5)
|-
Данные НБУ