Минфин продал гособлигаций на 16,7 миллиардов

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|260
|261
|262
|263
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000223457
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000222145
|Доразмещение UA4000200885
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|07.12.2021
|07.12.2021
|07.12.2021
|07.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.12.2021
|08.12.2021
|08.12.2021
|08.12.2021
|Дата оплаты процентов
|25.02.2022
|15.12.2021
|20.04.2022
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|15.06.2022
|19.10.2022
|Дата оплаты процентов
|14.12.2022
|19.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|55.75
|57.50
|79.85
|Номинальный уровень доходности. %
|10.70
|11.15
|11.50
|15.97
|Срок обращения (дней)
|203
|261
|371
|497
|Дата погашения
|29.06.2022
|26.08.2022
|14.12.2022
|19.04.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 166 511 000
|3 513 555 000
|2 599 198 000
|513 022 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 166 511 000
|3 463 555 000
|2 579 198 000
|454 022 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 166 511 000
|15 722 419 000
|9 759 251 000
|12 373 117 000
|Количество поданных заявок. шт
|2
|9
|20
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|2
|8
|19
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.70
|11.75
|11.75
|12.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.70
|11.45
|11.70
|11.75
|Установленная доходность. %
|10.70
|11.50
|11.70
|11.80
|Средневзвешенная доходность. %
|10.70
|11.49
|11.70
|11.79
|Поступление в бюджет
|1 100 988 077.13
|3 563 504 554.21
|2 716 824 005.28
|486 879 539.78
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|264
|265
|266
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000222152
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|07.12.2021
|07.12.2021
|07.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.12.2021
|08.12.2021
|08.12.2021
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|04.05.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|02.11.2022
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|03.05.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|01.11.2023
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|01.05.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|30.10.2024
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|54.75
|63.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|10.95
|12.70
|12.52
|Срок обращения (дней)
|693
|1 057
|1 617
|Дата погашения
|01.11.2023
|30.10.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|525 030 000
|14 759 000
|16 778 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|525 030 000
|14 759 000
|0
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|12 933 637 000
|4 631 711 000
|10 935 980 000
|Количество поданных заявок. шт
|20
|5
|8
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|20
|5
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|12.65
|12.85
|13.25
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|12.55
|12.85
|13.00
|Установленная доходность. %
|12.65
|12.85
|0.00
|Средневзвешенная доходность.%
|12.64
|12.85
|0.00
|Поступление в бюджет
|515 807 445.64
|14 882 385.24
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|267
|268
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000223440 (Ном в ЕUR)
|Доразмещение UA4000218812 (Ном в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|07.12.2021
|07.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.12.2021
|08.12.2021
|Дата оплаты процентов
|10.03.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|8.75
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|1.75
|3.70
|Срок обращения (дней)
|92
|197
|Дата погашения
|10.03.2022
|23.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|36 298 000
|265 872 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|36 298 000
|265 872 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|36 298 000
|516 794 000
|Количество поданных заявок. шт
|7
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|7
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|1.75
|3.50
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|1.75
|3.50
|Установленная доходность. %
|1.75
|3.50
|Средневзвешенная доходность.%
|1.75
|3.50
|Поступление в бюджет
|36 456 622.26
|260 966 661.60
Данные: Минфин Украины