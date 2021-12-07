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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.12.21
17:23 06.12.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 3 декабря.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|03.12
|300.0 (9.5)
|779.0 (9.5; 27)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|01.12
|62376.0 (7.5)
|-
|02.12
|63951.0 (7.5)
|-
|03.12
|70945.0 (7.5)
|47133.0 (8.5; 14)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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