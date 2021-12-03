Финансовые новости
- |
- 03.12.21
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 03.12.21
16:46 03.12.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 декабря 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.16
|0.44
|0.27
|6 мес.
|8.14
|0.63
|0.32
|9 мес.
|8.31
|0.88
|0.29
|12 мес.
|8.70
|1.08
|0.50
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ
|Военный бюджет - 2022: Что нам недоговаривают об увеличении расходов на армию
|Ни госпереворота, ни майдана. Главные итоги акции протеста 1 декабря
|Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 03.12.21
|Goldman Sachs назвал следующее крупное событие для крипторынка
|НБУ в 2022 г. проведет оценку рисков небанковских финучреждений по предотвращению отмывания доходов
|Курс евро 3 декабря перешел к росту к доллару после выхода статданных по еврозоне
|Справочный курс гривны 3 декабря повышен на 2,6 коп до 27,2826 грн/$1
|Фондовые биржи АТР закрыли торги 3 декабря ростом вслед за индексами Уолл-стрит
Это интересно
|Создана крупнейшая в мире компания в области квантовых компьютеров
|Opel Astra нового поколения стала универсалом
|Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — новые короли теснят прошлых лидеров
|50 компаний призвали Конгресс США побыстрее выделить $52 млрд на развитие производства чипов
|Объем мирового рынка продаж украденных данных банковских карт уменьшился на 26%, до $1,4 млрд
|Hyundai закрепила лидерство на рынке водородного транспорта — Toyota осталась далеко позади
|Toyota сделает ставку на недорогие электромобили