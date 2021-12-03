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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 02.12.21
10:53 03.12.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 2 декабря.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|30.11
|56728.0 (7.5)
|-
|01.12
|62376.0 (7.5)
|-
|02.12
|63951.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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