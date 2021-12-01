Минфин нарастил продажи ОВГЗ до 11 млрд грн за счет роста ставки 5-мес. ОВГЗ

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло более 11 млрд грн, повысив ставку по пятимесячным бумагам до 10,7% с 10,5-10,55% годовых на предыдущих подобных аукционах.

Как сообщается на сайте Минфина, в результате продажа этих самых "коротких" ОВГЗ принесла 8,3 млрд грн, или 75,4% всех гривневых поступлений.

Помимо того, ставка 14-мес. и двухлетних бумаг была повышена на 8 базисных пунктов - соответственно до 11,65% и 12,55% годовых, что позволило Минфину привлечь соответственно 1,14 млрд грн и 1,06 млрд грн.

Продажи более "длинных", трех и 5,5-летних, ОВГЗ при неизменных ставках 12,85% и 13,25% упали соответственно до 327,2 млн грн и 87,4 млн грн.

Министерство удовлетворило все поданные заявки в количестве 61.

Кроме того, Минфин продал шестимесячные ОВГЗ в евро на EUR56,46 млн под 2,35%, тогда как ранее привлекал эти средства на 9-12 мес. под 2,5% годовых.

Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах увеличилась до 11,07% с 10,98% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок снизился до 9 с 11,8 месяцев.



