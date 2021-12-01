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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин нарастил продажи ОВГЗ до 11 млрд грн за счет роста ставки 5-мес. ОВГЗ

19:52 30.11.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло более 11 млрд грн, повысив ставку по пятимесячным бумагам до 10,7% с 10,5-10,55% годовых на предыдущих подобных аукционах.

Как сообщается на сайте Минфина, в результате продажа этих самых "коротких" ОВГЗ принесла 8,3 млрд грн, или 75,4% всех гривневых поступлений.

Помимо того, ставка 14-мес. и двухлетних бумаг была повышена на 8 базисных пунктов - соответственно до 11,65% и 12,55% годовых, что позволило Минфину привлечь соответственно 1,14 млрд грн и 1,06 млрд грн.

Продажи более "длинных", трех и 5,5-летних, ОВГЗ при неизменных ставках 12,85% и 13,25% упали соответственно до 327,2 млн грн и 87,4 млн грн.

Министерство удовлетворило все поданные заявки в количестве 61.

Кроме того, Минфин продал шестимесячные ОВГЗ в евро на EUR56,46 млн под 2,35%, тогда как ранее привлекал эти средства на 9-12 мес. под 2,5% годовых.

Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах увеличилась до 11,07% с 10,98% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок снизился до 9 с 11,8 месяцев.


Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона 253 254 255 256
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000221436 Доразмещение UA4000222145 Доразмещение UA4000221568 Доразмещение UA4000213227
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,     
Дата размещения 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 01.12.2021 01.12.2021 01.12.2021 01.12.2021
Дата оплаты процентов   15.12.2021 19.01.2022 04.05.2022
Дата оплаты процентов   15.06.2022 20.07.2022 02.11.2022
Дата оплаты процентов   14.12.2022 18.01.2023 03.05.2023
Дата оплаты процентов     01.11.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию - 57.50 57.85 54.75
Номинальный уровень доходности. % 9.70 11.50 11.57 10.95
Срок обращения (дней) 147 378 413 700
Дата погашения 27.04.2022 14.12.2022 18.01.2023 01.11.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 8 662 376 000 88 647 000 1 097 262 000 1 077 787 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 8 662 376 000 88 647 000 1 097 262 000 1 077 787 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 14 238 281 000 7 180 053 000 1 479 998 000 12 408 607 000
Количество поданных заявок. шт 11 11 5 11
Количество удовлетворенных заявок. шт 11 11 5 11
Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.70 11.65 11.65 12.55
Минимальный уровень доходности облигаций. % 10.70 11.65 11.65 12.55
Установленная доходность. % 10.70 11.65 11.65 12.55
Средневзвешенная доходность. % 10.70 11.65 11.65 12.55
Поступление в бюджет 8 304 533 247.44 93 214 979.91 1 142 381 413.44 1 057 955 719.20

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 257 258 259
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000222152 Доразмещение UA4000207518 Доразмещение UA4000218747 (Ном. в. EUR)
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,    
Дата размещения 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 01.12.2021 01.12.2021 01.12.2021
Дата оплаты процентов 04.05.2022 01.06.2022 09.12.2021
Дата оплаты процентов 02.11.2022 30.11.2022 09.06.2022
Дата оплаты процентов 03.05.2023 31.05.2023  
Дата оплаты процентов 01.11.2023 29.11.2023  
Дата оплаты процентов 01.05.2024 29.05.2024  
Дата оплаты процентов 30.10.2024 27.11.2024  
Дата оплаты процентов   28.05.2025  
Дата оплаты процентов   26.11.2025  
Дата оплаты процентов   27.05.2026  
Дата оплаты процентов   25.11.2026  
Дата оплаты процентов   26.05.202  
Размер купонного платежа на одну облигацию 63.50 48.95 12.50
Номинальный уровень доходности. % 12.70 9.79 2.50
Срок обращения (дней) 1 064 2 002 190
Дата погашения 30.10.2024 26.05.2027 09.06.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 325 273 000 100 672 000 55 750 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 325 273 000 100 672 000 55 750 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 616 952 000 15 200 241 000 124 621 000
Количество поданных заявок. шт 9 14 6
Количество удовлетворенных заявок. шт 9 14 6
Максимальный уровень доходности облигаций. % 12.85 13.25 2.35
Минимальный уровень доходности облигаций. % 12.85 13.25 2.30
Установленная доходность. % 12.85 13.25 2.35
Средневзвешенная доходность. % 12.85 13.25 2.35
Поступление в бюджет 327 208 374.35 87 364 168.32 56 463 200.00

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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