Минфин нарастил продажи ОВГЗ до 11 млрд грн за счет роста ставки 5-мес. ОВГЗ

|Номер аукциона
|253
|254
|255
|256
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000221436
|Доразмещение UA4000222145
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000213227
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|30.11.2021
|30.11.2021
|30.11.2021
|30.11.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|01.12.2021
|01.12.2021
|01.12.2021
|01.12.2021
|Дата оплаты процентов
|15.12.2021
|19.01.2022
|04.05.2022
|Дата оплаты процентов
|15.06.2022
|20.07.2022
|02.11.2022
|Дата оплаты процентов
|14.12.2022
|18.01.2023
|03.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|57.50
|57.85
|54.75
|Номинальный уровень доходности. %
|9.70
|11.50
|11.57
|10.95
|Срок обращения (дней)
|147
|378
|413
|700
|Дата погашения
|27.04.2022
|14.12.2022
|18.01.2023
|01.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8 662 376 000
|88 647 000
|1 097 262 000
|1 077 787 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|8 662 376 000
|88 647 000
|1 097 262 000
|1 077 787 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|14 238 281 000
|7 180 053 000
|1 479 998 000
|12 408 607 000
|Количество поданных заявок. шт
|11
|11
|5
|11
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|11
|11
|5
|11
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.70
|11.65
|11.65
|12.55
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.70
|11.65
|11.65
|12.55
|Установленная доходность. %
|10.70
|11.65
|11.65
|12.55
|Средневзвешенная доходность. %
|10.70
|11.65
|11.65
|12.55
|Поступление в бюджет
|8 304 533 247.44
|93 214 979.91
|1 142 381 413.44
|1 057 955 719.20
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|257
|258
|259
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000222152
|Доразмещение UA4000207518
|Доразмещение UA4000218747 (Ном. в. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|30.11.2021
|30.11.2021
|30.11.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|01.12.2021
|01.12.2021
|01.12.2021
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|01.06.2022
|09.12.2021
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|30.11.2022
|09.06.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|31.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|29.11.2023
|Дата оплаты процентов
|01.05.2024
|29.05.2024
|Дата оплаты процентов
|30.10.2024
|27.11.2024
|Дата оплаты процентов
|28.05.2025
|Дата оплаты процентов
|26.11.2025
|Дата оплаты процентов
|27.05.2026
|Дата оплаты процентов
|25.11.2026
|Дата оплаты процентов
|26.05.202
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|63.50
|48.95
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|12.70
|9.79
|2.50
|Срок обращения (дней)
|1 064
|2 002
|190
|Дата погашения
|30.10.2024
|26.05.2027
|09.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|325 273 000
|100 672 000
|55 750 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|325 273 000
|100 672 000
|55 750 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 616 952 000
|15 200 241 000
|124 621 000
|Количество поданных заявок. шт
|9
|14
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|9
|14
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.85
|13.25
|2.35
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12.85
|13.25
|2.30
|Установленная доходность. %
|12.85
|13.25
|2.35
|Средневзвешенная доходность. %
|12.85
|13.25
|2.35
|Поступление в бюджет
|327 208 374.35
|87 364 168.32
|56 463 200.00
Данные: Минфин Украины