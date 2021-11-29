Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 26.11.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|19.11
|-
|425.0 (9.5; 28)
|26.11
|200.0 (9.5)
|830.0 (9.5; 28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|24.11
|52495.0 (7.5)
|-
|25.11
|52798.0 (7.5)
|-
|26.11
|70553.0 (7.5)
|29483.0 (8.5; 14)
Данные НБУ