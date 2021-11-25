Финансовые новости
- |
- 25.11.21
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 25.11.21
16:51 25.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.31
|0.38
|0.21
|6 мес.
|8.23
|0.55
|0.26
|9 мес.
|8.44
|0.79
|0.26
|12 мес.
|8.76
|1.00
|0.44
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение
|В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
|Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 25.11.21
|Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году
|Медленный рост цен и доступная ипотека: чем привлекает покупателей вторичное жилье
|Справочный курс гривны 25 ноября понижен на 15,46 коп до 27,0003 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 25 ноября закрылись разнонаправленно
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.11.2021
Это интересно
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей
|Американские власти наконец узаконили адаптивные фары