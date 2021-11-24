Минфин повысил ставку 3-мес. ОВГЗ на 50 б.п. и ряда других бумаг на 10-15 б.п.

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло 4,4 млрд грн – почти вдвое меньше по сравнению с 8,16 млрд грн неделей назад несмотря на повышение ставок 3-месячных ОВГЗ на 50 б.п. – до 10% и ряда других бумаг на 10-15 б.п.

Как сообщил Минфин на сайте, доходность годичных облигаций повысились с 11,55% до 11,65%, 3-летних – с 12,7% до 12,85%.

Почти 75% выручки, или 3,1 млрд грн принесли 7-месячные ОВГЗ, которые были размещены под 10,55%.

Несмотря на повышение ставки и отсутствие ограничения предложения 3-мес. облигации принесли всего 150,1 млн грн, 14-мес. - 25,4 млн грн, годичные – 177,3 млн грн, 2-летние – 66 млн грн, 3-летние – 709 млн грн.

Минфин удовлетворил 55 из 63 заявок, отказавшись от всех 8 заявок на 13,2 млн на покупку 5-летних ОВГЗ под 13%.

Средневзвешенная ставка на аукционах уменьшилась до 10,98% с 11,46% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок – до 11,8 с 17,8 месяца.