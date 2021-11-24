Минфин повысил ставку 3-мес. ОВГЗ на 50 б.п. и ряда других бумаг на 10-15 б.п.

Министерство финансов на аукционах по
размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло
4,4 млрд грн – почти вдвое меньше по сравнению с 8,16 млрд грн неделей
назад несмотря на повышение ставок 3-месячных ОВГЗ на 50 б.п. – до 10% и
ряда других бумаг на 10-15 б.п.
Как сообщил Минфин на сайте, доходность годичных облигаций повысились с 11,55% до 11,65%, 3-летних – с 12,7% до 12,85%.
Почти 75% выручки, или 3,1 млрд грн принесли 7-месячные ОВГЗ, которые были размещены под 10,55%.
Несмотря на повышение ставки и отсутствие ограничения предложения
3-мес. облигации принесли всего 150,1 млн грн, 14-мес. - 25,4 млн грн,
годичные – 177,3 млн грн, 2-летние – 66 млн грн, 3-летние – 709 млн грн.
Минфин удовлетворил 55 из 63 заявок, отказавшись от всех 8 заявок на 13,2 млн на покупку 5-летних ОВГЗ под 13%.
Средневзвешенная ставка на аукционах уменьшилась до 10,98% с 11,46%
на прошлой неделе, а средневзвешенный срок – до 11,8 с 17,8 месяца.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
| 246
| 247
| 248
| 249
| Код выпуска облигаций
| Доразмещение UA4000215495
| Доразмещение UA4000214506
| Доразмещение UA4000222145
| Доразмещение UA4000221568
| Номинальная стоимость
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Количество выставленных облигаций, шт,
|
|
|
|
| Дата размещения
| 23.11.2021
| 23.11.2021
| 23.11.2021
| 23.11.2021
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 24.11.2021
| 24.11.2021
| 24.11.2021
| 24.11.2021
| Дата оплаты процентов
|
| 15.12.2021
| 15.12.2021
| 19.01.2022
| Дата оплаты процентов
|
| 15.06.2022
| 15.06.2022
| 20.07.2022
| Дата оплаты процентов
|
|
| 14.12.2022
| 18.01.2023
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| -
| 58.75
| 57.50
| 57.85
| Номинальный уровень доходности. %
| 11.40
| 11.75
| 11.50
| 11.57
|Срок обращения (дней)
| 70
| 203
| 385
| 420
| Дата погашения
| 02.02.2022
| 15.06.2022
| 14.12.2022
| 18.01.2023
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 152 997 000
| 3 127 547 000
| 168 950 000
| 24 463 000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 152 997 000
| 3 127 547 000
| 168 950 000
| 24 463 000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 11 504 264 000
| 18 160 893 000
| 7 091 406 000
| 382 736 000
| Количество поданных заявок. шт
| 5
| 4
| 18
| 4
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 5
| 4
| 18
| 4
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 10.00
| 10.55
| 11.65
| 11.57
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 10.00
| 10.50
| 11.55
| 11.57
| Установленная доходность. %
| 10.00
| 10.55
| 11.65
| 11.57
| Средневзвешенная доходность. %
| 10.00
| 10.55
| 11.64
| 11.57
|Поступление в бюджет
| 150 117 596.46
| 3 309 439 367.65
| 177 281 256.97
| 25 434 181.10
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
| 250
| 251
| 252
| Код выпуска облигаций
| Доразмещение UA4000213227
| Доразмещение UA4000222152
| Доразмещение UA4000218531
| Номинальная стоимость
| 1000
| 1000
| 1000
| Количество выставленных облигаций, шт,
|
|
|
| Дата размещения
| 23.11.2021
| 23.11.2021
| 23.11.2021
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 24.11.2021
| 24.11.2021
| 24.11.2021
| Дата оплаты процентов
| 04.05.2022
| 04.05.2022
| 18.05.2022
| Дата оплаты процентов
| 02.11.2022
| 02.11.2022
| 16.11.2022
| Дата оплаты процентов
| 03.05.2023
| 03.05.2023
| 17.05.2023
| Дата оплаты процентов
| 01.11.2023
| 01.11.2023
| 15.11.2023
| Дата оплаты процентов
|
| 01.05.2024
| 15.05.2024
| Дата оплаты процентов
|
| 30.10.2024
| 13.11.2024
| Дата оплаты процентов
|
|
| 14.05.2025
| Дата оплаты процентов
|
|
| 12.11.2025
| Дата оплаты процентов
|
|
| 13.05.2026
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| 54.75
| 63.50
| 62.60
| Номинальный уровень доходности. %
| 10.95
| 12.70
| 12.52
|Срок обращения (дней)
| 707
| 1 071
| 1 631
| Дата погашения
| 01.11.2023
| 30.10.2024
| 13.05.2026
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 67 286 000
| 706 458 000
| 13 181 000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 67 286 000
| 706 458 000
| 0
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 11 330 820 000
| 4 291 679 000
| 5 935 980 000
| Количество поданных заявок. шт
| 12
| 12
| 8
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 12
| 12
| 0
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 12.47
| 12.85
| 13.00
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 12.47
| 12.70
| 13.00
| Установленная доходность. %
| 12.47
| 12.85
| 0.00
| Средневзвешенная доходность. %
| 12.47
| 12.85
| 0.00
|Поступление в бюджет
| 65 982 670.18
| 709 033 459.02
| 0.00
Данные: Минфин Украины