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Депозитные ставки для физлиц 23.11.21
16:55 23.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 23 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.31
|0.38
|0.21
|6 мес.
|8.23
|0.55
|0.26
|9 мес.
|8.44
|0.79
|0.26
|12 мес.
|8.76
|1.00
|0.44
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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