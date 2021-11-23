Финансовые новости
- |
- 23.11.21
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.11.21
10:58 23.11.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 22 ноября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.11
|52748.0 (7.5)
|-
|19.11
|54931.0 (7.5)
|54905.0 (8.5; 14)
|22.11
|47840.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Не критикуйте Зеленского, потому что Путин нападет: Поставят ли на Банковой интересы власти выше интересов страны
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ одобрил выделение Украине $699 млн второго транша stand by и продлил программу до июня-2022
|Капитуляция или халатность? Почему Зеленский не готовится к большой войне с Россией
|Рада или тюрьма: Какое будущее ждет Бурбу
|Разведка Украины: Россия готовится к нападению зимой 2022 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.11.21
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.11.2021
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.11.21
|Остаток средств на корсчетах банков 23.11.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.11.2021
|Золото слабо дорожает 23 ноября в рамках коррекции
Это интересно
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
|iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning
|Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
|Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов