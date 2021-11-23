Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19.11.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|19.11
|-
|425.0 (9.5; 28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|17.11
|52793.0 (7.5)
|-
|18.12
|52748.0 (7.5)
|-
|19.12
|54931.0 (7.5)
|54905.0 (8.5; 14)
Данные НБУ