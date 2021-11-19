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Депозитные ставки для физлиц 19.11.21
17:13 19.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.31
|0.38
|0.21
|6 мес.
|8.23
|0.52
|0.26
|9 мес.
|8.44
|0.73
|0.26
|12 мес.
|8.76
|0.97
|0.44
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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