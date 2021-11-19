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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.11.21
11:28 19.11.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 ноября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|16.11
|51857.0 (7.5)
|-
|17.11
|52793.0 (7.5)
|-
|18.12
|52748.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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