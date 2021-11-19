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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.11.21
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 19 ноября 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 19.10.21
|986857.47
|312605.95
|502435.93
|52771.12
|0.00
|22292.39
|96752.08
|на 20.10.21
|986656.49
|312605.95
|502210.16
|52776.76
|0.00
|22289.04
|96774.59
|на 21.10.21
|987500.44
|312605.95
|501939.41
|53780.35
|0.00
|22351.38
|96823.35
|на 22.10.21
|971128.90
|312605.95
|491617.26
|49994.63
|0.00
|21136.94
|95774.12
|на 23.10.21
|971450.62
|312605.95
|492102.92
|50364.38
|0.00
|21249.90
|95127.47
|на 25.10.21
|971450.62
|312605.95
|491927.88
|50500.20
|0.00
|21289.12
|95127.47
|на 26.10.21
|971625.05
|312605.95
|492077.19
|50615.51
|0.00
|21386.72
|94939.68
|на 27.10.21
|971893.73
|312605.95
|492359.01
|50762.28
|0.00
|21436.54
|94729.95
|на 28.10.21
|966165.86
|312605.95
|489229.91
|49942.92
|0.00
|20825.74
|93561.35
|на 29.10.21
|976710.68
|312605.95
|496987.62
|51448.20
|0.00
|22388.03
|93280.87
|на 01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|на 02.11.21
|976555.62
|312605.95
|495226.74
|51776.28
|0.00
|22465.20
|94481.45
|на 03.11.21
|976580.25
|312605.95
|495079.00
|51780.39
|0.00
|22502.02
|94612.89
|на 04.11.21
|983136.22
|312605.95
|501396.78
|52150.84
|0.00
|22635.22
|94347.43
|на 05.11.21
|976424.16
|312605.95
|494773.50
|52009.72
|0.00
|22571.46
|94463.54
|на 08.11.21
|976047.53
|312605.95
|494378.86
|51959.92
|0.00
|22731.61
|94371.20
|на 09.11.21
|976019.24
|312605.95
|494310.37
|51958.16
|0.00
|22773.21
|94371.55
|на 10.11.21
|976062.27
|312605.95
|493904.71
|52273.17
|0.00
|22956.68
|94321.76
|на 11.11.21
|982642.41
|312605.95
|498744.16
|53122.53
|0.00
|23157.12
|95012.65
|на 12.11.21
|987662.65
|312605.95
|501761.57
|53432.08
|0.00
|23299.62
|96563.43
|на 15.11.21
|987683.45
|312605.95
|502095.18
|53448.85
|0.00
|23526.76
|96006.71
|на 16.11.21
|988593.94
|312605.95
|502715.39
|53792.11
|0.00
|23670.42
|95810.07
|на 17.11.21
|988781.88
|312605.95
|502748.41
|54139.82
|0.00
|23742.23
|95545.48
|на 18.11.21
|985335.25
|312605.95
|500659.32
|54078.45
|0.00
|23246.04
|94745.49
|на 19.11.21
|985074.68
|312605.95
|499787.66
|54550.58
|0.00
|23399.80
|94730.69
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 19 ноября - 26.4427 грн.
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