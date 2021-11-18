Финансовые новости
- |
- 18.11.21
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 18.11.21
17:15 18.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.31
|0.38
|0.21
|6 мес.
|8.17
|0.52
|0.26
|9 мес.
|8.44
|0.73
|0.26
|12 мес.
|8.68
|0.97
|0.44
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Международный военный контингент в Украине: Что за миссию готовит ЕС
|«Вагнергейт» по версии Bellingcat: Какие проблемы ожидают Зеленского и Ермака
|Расследование Bellingcat о «вагнеровцах»: Какое участие принимали Зеленский и Ермак
|Хватит ли денег у государства на расходы до конца года?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Finance.ua анонсировал каталог с туристическим страхованием онлайн
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 18.11.21
|Верховная Рада приняла в целом закон о предоставлении ФГВФЛ статуса гражданского истца
|Доллар 18 ноября торгуется без единой динамики к евро и иене
|Фондовые биржи АТР 18 ноября в основном снизились
|Справочный курс гривны 18 ноября повышен на 10,09 коп до 26,4271 грн/$1
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 18.11.2021
Это интересно
|Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности
|Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов
|Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года
|JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов
|Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
|BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren
|Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора